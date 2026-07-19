Weil sie Sex ablehnten: Touristen auf Mallorca mit Fahrradschloss und Gürtel attackiert
Mallorca - Zwei Touristen wurden am Donnerstag an der Playa de Palma auf Mallorca attackiert - der Auslöser des Angriffs ist kaum zu glauben.
Wie Ultima Hora berichtet, wurden zwei Urlauber an der Playa de Palma zunächst von Sexarbeiterinnen gegen ihren Willen bedrängt und begrapscht.
Nachdem die beiden Männer die sexuellen Angebote abgelehnt hatten, soll ein Mann sie anschließend mit einem Fahrradschloss und einem Gürtel angegriffen haben.
Einer der Touristen wurde dabei mehrfach getroffen und verletzt.
Die verängstigten Männer flüchteten daraufhin zu einer Polizeistreife, die den Angreifer schließlich festnahm.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut den Angaben um einen senegalesischen Staatsangehörigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.
Titelfoto: Ingo Wohlfeil/dpa