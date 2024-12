"Manche Leute haben kein Herz": Mutter geht Passagier nach Sitzplatz-Streit an!

Ein kleines Kind wollte am Fenster sitzen, doch der Passagier gab den Platz nicht frei. (Symbolbild) © 123rf/juanjomendieta

In einem Beitrag, der auf der Social-Media-Plattform Reddit geteilt wurde, schilderte ein User den Vorfall, der sich laut seiner Aussage ereignete, als er an Bord eines Fluges die Aussicht am Fenster genießen wollte.

"Nachdem ich mich auf meinem Platz niedergelassen hatte, stieg eine Familie ein: ein Vater, eine Mutter und ihr kleines Mädchen, das etwa sechs Jahre alt war", so der Verfasser des Beitrags.

Er fügte hinzu: "Der Vater hatte einen Gangplatz, die Mutter saß in der Mitte, und das Kind sollte (...) auf dem anderen Gangplatz sitzen. Alles schien in Ordnung zu sein, bis das Mädchen merkte, dass sie nicht am Fenster saß."

Das Kind habe daraufhin sofort angefangen zu schreien und sich zu beschweren. Immer wieder habe es gesagt, dass es am Fenster sitzen wolle, während die Eltern verzweifelt versuchten, das Kind zu beruhigen.

Die Situation eskalierte jedoch schnell und das Kind habe einen Wutanfall bekommen. "An diesem Punkt beugte sich der Vater zu mir und fragte: 'Würden Sie bitte mit ihr den Platz tauschen? Sie ist doch noch ein Kind'", so der Verfasser weiter.