Mann rutscht aus und landet im Gleisbett: Züge werden gestoppt, bis auf einen!

Die Lichter des herannahenden Zuges wurden immer heller, doch der Polizist konnte den verletzten Man noch im letzten Moment aus der Gefahrenzone zerren. © Screenshot/Facebook/Seattle Police Department

Die Polizei von Seattle (US-Bundesstaat Washington) veröffentlichte jüngst ein Video, das die Beamten bei einem spektakulären Einsatz in der zurückliegenden Woche zeigt.

Am 7. Oktober wurde dem Seattle Police Department gegen 21.15 Uhr ein Mann gemeldet, der sich in einer psychischen Krise befunden haben soll und auf einem Pfeiler direkt über den Bahngleisen in der Innenstadt saß.

Trotz gutem Zureden habe man den 57-Jährigen nicht überreden können, den gefährlichen Ort zu verlassen. Stattdessen passierte genau das, was eigentlich hätte vermieden werden sollen: Er rutschte aus, stürzte rund 7,5 Meter in die Tiefe und landete schwer verletzt im Gleisbett.

Geistesgegenwärtig setzten die Beamten einen Notruf ab, forderten herannahende Züge auf, anzuhalten. Für einen Lokführer kam der Appell allerdings zu spät: Seine Bahn war nicht mehr zu stoppen.