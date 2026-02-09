Mann schubst Rentner vor Zug

Grenchen (Schweiz) - In der Schweiz hat ein Unbekannter nach Polizeiangaben einen Rentner vor einen einfahrenden Zug gestoßen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag am Bahnhof Grenchen im Kanton Solothurn. (Symbolfoto) © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Der Mann wurde dabei schwer am Bein verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag am Bahnhof Grenchen im Kanton Solothurn.

Unmittelbar vor der Tat soll der Unbekannte den Rentner laut ersten Ermittlungen nach Geld gefragt haben. Später sei der bärtige Tatverdächtige mit seinem Rucksack zu Fuß geflüchtet, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

In Deutschland hatte jüngst eine ähnliche Tat in einer Hamburger U-Bahnstation für Entsetzen gesorgt. Laut Polizei besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt.