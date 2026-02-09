"Sag's nicht Mama": Frau enthüllt letzte Worte ihres Vaters vor seinem Tod

Florida (USA) - Gabbi Fernández war gerade 17 Jahre alt geworden, als ihr Vater Terry Donohue am 11. Juli 2016 für immer die Augen schloss. Kurz bevor er starb, hatte er seiner Tochter noch eine emotionale Nachricht verfasst, die die heute 27-Jährige auf TikTok geteilt hat.

Diese Nachricht schrieb Gabbis Vater, bevor er starb. © Screenshot/TikTok/@eeeroda

"Dich zu sehen war das Schönste auf der Welt. Sag's nicht Mama", lauteten die zwölf Worte, die Donohoe geschrieben hatte, bevor er ins künstliche Koma versetzt wurde.

Das ganze Drama begann nur wenige Monate zuvor, als Gabbis Vater eines Abends vom Abendessen mit Freunden nach Hause kam und über Atembeschwerden klagte.

Im Krankenhaus stellten Ärzte eine Lungenentzündung sowie ein akutes Atemnotsyndrom (ARDS) fest, das sich als Reaktion auf die Pneumonie gebildet hatte. Beim ARDS dringt Flüssigkeit in die Lungenbläschen, was zu schwerem Sauerstoffmangel führt.

Einen Monat verbrachte Donohue im Krankenhaus. "Der Arzt sagte meiner Mutter, er sei der jüngste Patient auf der Intensivstation und irgendwie der schwerstkranke", erzählt Gabbi gegenüber Newsweek.