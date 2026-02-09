Was hatte er vor? Mann sperrt 19-Jährige mit toten Welpen in Transporter ein

Connecticut (USA) - Zum Glück gibt es aufmerksame Bürger! In Groton, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Connecticut , fiel Bewohnern eines Motels ein verdächtiger Umzugswagen auf. Sie informierten die Polizei, berichteten von Tierquälerei. Am Ende sollte es noch schlimmer kommen.

James Williams (34) befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Gegen Zahlung einer Kaution von 500.000 US-Dollar (etwa 420.000 Euro) kann er seine Zelle verlassen. © City of Groton Police Department

Beamte der örtlichen Polizei stießen an jenem Vormittag des 3. Februar vor Ort tatsächlich auf einen gemieteten Van mit verdunkelten Scheiben. Vom Fahrer sei laut Einsatzbericht nichts zu sehen gewesen.

Stattdessen offenbarte sich der Polizei im Inneren des Transporters ein schreckliches Bild: Die Beamten entdeckten drei lebende Hunde, vier tote Welpen und eine 19-Jährige.

Allesamt seien unter fatalen Bedingungen in Dreck, ohne Futter, Wasser und ausreichende Belüftung im wahrsten Sinne des Wortes gehalten worden.

Die junge Frau offenbarte ihren Rettern obendrein, körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Als Schuldigen nannte sie James Williams, einen 34-Jährigen ohne feste Wohnanschrift.