Nordkorea lässt Schulkinder hinrichten, weil sie "Squid Game" schauen

Pjöngjang (Nordkorea) - Während südkoreanische Unterhaltungsshows wie in vielen Ländern weltweit über den Bildschirm flackern, kostet das bloße Anschauen in Nordkorea Menschen ihr Leben! Selbst jüngere Schulkinder werden dafür öffentlich gedemütigt, in Arbeitslager geschickt oder sogar öffentlich hingerichtet, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kürzlich mitteilte.

Für das Anschauen der Netflix-Serie "Squid Game" droht in Nordkorea die Todesstrafe. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Nordkoreaner, die aus dem Land geflüchtet sind, hätten der Organisation von harten Strafen bis hin zu Todesurteilen berichtet. Das wäre bereits nach dem Ansehen südkoreanischer Serien wie "Crash Landing on You" (2019), "Descendants of the Sun" (2016) und "Squid Game" (2021) oder dem Hören südkoreanischer Popmusik der Fall gewesen.

Besonders hart würde es diejenigen treffen, die kaum Geld oder entsprechende Kontakte zur Verfügung hätten. Wohlhabende Familien wären teils Bestrafungen entgangen, indem sie Beamten bestochen hätten.

"Diese Zeugenaussagen zeigen, wie Nordkorea dystopische Gesetze durchsetzt, die bedeuten, dass das Ansehen einer südkoreanischen Fernsehsendung einem das Leben kosten kann – es sei denn, man kann es sich leisten zu zahlen", so die stellvertretende Regionaldirektorin von Amnesty International, Sarah Brooks.

Brooks verurteilte das "völlig willkürliche System, das auf Angst und Korruption beruht" und die Regierung Nordkoreas, die Menschen "in einen ideologischen Käfig gesperrt und ihr den Zugang zu den Ansichten und Gedanken anderer Menschen verwehrt".