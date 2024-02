Mann will Atlantik mit Ruderboot überqueren, dann wird er tot aufgefunden

Wirral (England) - Michael Holt (†54) liebte die See und das Abenteuer. Mit einem speziell ausgerüsteten Ruderboot wollte er den Atlantik überqueren. Doch der Brite kam nie an seinem Ziel an.

Michael Holt (54†) starb bei seiner Bootsreise. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Michael Holt

Am 27. Januar ruderte der Vater einer Tochter, der zwei Jahre für die Bootsreise trainierte, mit seinem Boot "True Blue" von Gran Canaria los in Richtung Barbados (Karibik). Rund 4734 Kilometer lagen vor dem Briten, der ursprünglich aus Porthmadog (Nordwales) stammte.

Der Grund für seine verrückte Reise, die zwischen 40 und 110 Tagen dauern sollte: In Gedenken an einen verstorbenen Freund sammelte Holt für zwei Wohltätigkeitsorganisationen Geld. Rudern für den guten Zweck und nebenbei ein echtes Abenteuer erleben - so stellte sich es der 54-Jährige offenbar vor.

Auf Facebook gab er immer wieder Lebenszeichen von sich, Fans konnten so seinen Trip auf Social Media mitverfolgen. Doch vor mehreren Tagen brach die Kommunikation seiner Familie zum Ruderer ab. Es hieß, Holt sei krank geworden.

So kam es, dass vergangenen Mittwoch eine sofortige Such- und Rettungsaktion eingeleitet wurde. Ein Fischereifahrzeug fand Holt und sein Ruderboot schließlich am Samstag in der Nähe von Kap Verde, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Brite war bereits tot.