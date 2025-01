Mann will Selfie im Löwenkäfig machen und bereut es sofort

Lahore (Pakistan) - Weil er seine TikTok-Follower beeindrucken wollte, ist ein Mann aus Pakistan in einen Löwenkäfig geklettert. Er überlebte nur knapp.

Muhammad Azeem wurde von einem Löwen fast in Stücke gerissen. © Montage: 123rf/greentellect, Instagram/sarwar_sikandar

Auf einer dubiosen Löwenfarm in Pakistan kam es am Montag zu einem fürchterlichen Zwischenfall, berichtet die Zeitung "The Tribune".

Nach allem, was bekannt ist, wollte sich Muhammad Azeem eine Großkatze aus nächster Nähe anschauen. Der junge Mann verschaffte sich Zutritt zum Käfig, ging mit dem Handy in der Hand auf den Löwen zu. Offenbar wollte er sich dabei filmen, wie er das Tier streichelte.

Doch der Löwe kannte keine Gnade und folgte seinem Instinkt. Der TikToker wurde regelrecht zerfleischt, trug schwerste Verletzungen an Kopf, Gesicht und Armen davon. Mitarbeiter der Löwenfarm hörten seine Schreie, schafften es, den jungen Mann aus den Fängen des Raubtieres zu retten.

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich von der Tortur erholt.