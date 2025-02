Blutbad auf belebtem Markt: Mehr als 50 Tote nach barbarischer Attacke!

Omdurman - Bei einem Beschuss eines belebten Markts in Omdurman im Sudan durch die Miliz RSF sind mindestens 54 Menschen getötet worden.

Der Sabreen-Markt in Omdurman liegt nach einem brutalen Angriff in Schutt und Asche. © Staatliches Presseamt Khartum/Handout via XinHua/dpa

Wie das sudanesische Gesundheitsministerium bekannt gab, wurden bei dem Angriff im Großraum Khartum am Samstag außerdem 158 Menschen verletzt. In anderen Berichten war von einer noch höheren Opferzahl die Rede.

Ein Sprecher der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) berichtete am Sonntag in Nairobi, MSF-Generalsekretär Chris Lockyear sei zum Zeitpunkt des Angriffs in dem von der Organisation unterstützten Al Nao Krankenhaus gewesen.

Er habe Szenen eines "absoluten Blutbads" geschildert: "Die Leichenhalle ist voller Tote. Es gibt Dutzende Verletzte mit verheerenden Verletzungen. In der Notaufnahme liegen überall Verletzte, während das medizinische Team tut, was es kann."

