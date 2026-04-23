Massenvergiftung in Sushi-Restaurants: Hunderte Gäste liegen flach

Göteborg (Schweden) - Aus einem Besuch im Sushi-Restaurant wurde im schlimmsten Fall ein Aufenthalt im Krankenhaus. In Schweden sorgt derzeit eine mögliche Massenvergiftung durch Sushi für Aufregung. Zwei Restaurants wurden geschlossen.

Hunderte Besucher klagten nach einem Besuch in Sushi-Lokalen bei Göteborg über Magen-Darm-Beschwerden. (Symbolfoto) © 123rf/ yourapechkin

Zahlreiche Gäste klagten über massive Magen-Darm-Beschwerden nach einem Besuch im Gobi-Restaurant. Wie die Lokalzeitung "Lerums Tidning" zuerst berichtete, seien Menschen betroffen, die in den Filialen in Lerum und Floda, beides Vororte von Göteborg, gespeist haben.

"Wir haben eine große Anzahl von Meldungen dazu erhalten und gehen der Sache nach", erklärte Anna Engström, Leiterin der Umweltabteilung. Inzwischen sollen rund 300 Menschen (Stand 22. April) erkrankt sein.

Eine Kundin schrieb auf Facebook, dass es ihr nach dem Restaurantbesuch so schlecht ging, dass sie mit einem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht werden musste. Mutmaßlich wegen einer Lebensmittelvergiftung.

Auch das Restaurant äußerte sich inzwischen und zeigte sich bestürzt. In einem Post auf Facebook erklärte man, dass schlechter Lachs mutmaßlich der Auslöser für die Beschwerden sei. Zuletzt hatte man den Lieferanten gewechselt.