Eingewickelt in einen Plastiksack: Ehefrau 24 Jahre nach Tod ihres Mannes verhaftet
Texas (USA) - Mord verjährt nicht! Auch nicht in den USA. Lisa Honrud (55) wird das zum Verhängnis. Die Texanerin aus Waxahachie (Großraum Dallas) ist am Montag in ihrem Haus festgenommen worden. Der Vorwurf: Honrud soll eine Aktie am Tod ihres Ehemanns haben.
Ermittler führten den Fall bis Anfang dieser Woche als sogenannten "Cold Case", also einen ungelösten Kriminalfall, der nach längerer Zeit ohne neue Hinweise ruhte.
Jetzt steht Honrud im Verdacht, ihren damaligen Ehemann Frank Weiss vor 24 Jahren ermordet zu haben oder zumindest am Mord beteiligt gewesen zu sein.
Fischer entdeckten die Leiche des Mannes, eingewickelt in einen Plastiksack, 2002 in der Nähe des Lake Lewisville in der Stadt Frisco. Weiss hatte zwei Schusswunden in der Brust.
Laut FOX4 halfen der Polizei moderne Technologie und Ermittlungsmethoden sowie neue Informationen eines wichtigen Zeugen, den Haftbefehl gegen Honrud zu erwirken. Details habe die Behörde nicht genannt.
Tochter und Polizei glauben, dass Lisa Honrud Komplizen hatte
"Seit 24 Jahren wartet die Familie Weiss auf Antworten. Wir werden weiterarbeiten, bis alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Polizeichef David Shilson.
FOX4 sprach auch mit Frank Weiss' Tochter Carla (heute 44). "24 Jahre sind eine lange Zeit. Wir alle sind so dankbar und froh über diesen Tag", sagte sie.
Hoffnung habe sie immer gehabt, den Glauben an eine Aufklärung des Falls aber mit der Zeit verloren. Dass der Moment jetzt gekommen ist, sei bittersüß.
Unterdessen glaubt auch Carla nicht (wie auch die Polizei), dass Lisa Honrud alleine gehandelt hat. Dafür sei ihr Vater viel zu kräftig gewesen. In welcher Beziehung sie damals zur Verhafteten stand, ist nicht bekannt.
Ihren Papa Frank beschrieb Carla als "wundervollen Mann": "Er war der Typ, der auf meiner 16. Geburtstagsfeier aufgelegt hat und den alle meine Freunde als Daddy Frank kannten. Er hätte Besseres verdient."
Titelfoto: Montage: Frisco Police Department (3)