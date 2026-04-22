Eingewickelt in einen Plastiksack: Ehefrau 24 Jahre nach Tod ihres Mannes verhaftet

Texas (USA) - Mord verjährt nicht! Auch nicht in den USA . Lisa Honrud (55) wird das zum Verhängnis. Die Texanerin aus Waxahachie (Großraum Dallas) ist am Montag in ihrem Haus festgenommen worden. Der Vorwurf: Honrud soll eine Aktie am Tod ihres Ehemanns haben.

Lisa Honrud (55) wurde am Montag festgenommen. © Montage: Frisco Police Department (2)

Ermittler führten den Fall bis Anfang dieser Woche als sogenannten "Cold Case", also einen ungelösten Kriminalfall, der nach längerer Zeit ohne neue Hinweise ruhte.

Jetzt steht Honrud im Verdacht, ihren damaligen Ehemann Frank Weiss vor 24 Jahren ermordet zu haben oder zumindest am Mord beteiligt gewesen zu sein.

Fischer entdeckten die Leiche des Mannes, eingewickelt in einen Plastiksack, 2002 in der Nähe des Lake Lewisville in der Stadt Frisco. Weiss hatte zwei Schusswunden in der Brust.

Laut FOX4 halfen der Polizei moderne Technologie und Ermittlungsmethoden sowie neue Informationen eines wichtigen Zeugen, den Haftbefehl gegen Honrud zu erwirken. Details habe die Behörde nicht genannt.