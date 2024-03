McDonald’s hat weltweite System-Ausfälle: "Arbeiten mit Hochdruck daran"

Berlin/München/London/Tokio - Das lieben die Kunden garantiert nicht: Bei McDonald’s kam es am heutigen Freitag weltweit zu Systemausfällen! Viele Kunden konnten vorübergehend kein Essen bestellen. Auch viele deutsche Lokale waren von den Störungen betroffen.

Weltweite System-Ausfälle bei McDonald’s. (Symbolfoto) © dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Die IT-Probleme führten in einigen Filialen sogar zur vorübergehenden Schließung. Kunden hatten nach einem Systemausfall Probleme beim Bestellen in Geschäften, über Mobiltelefone und an elektronischen Kiosken.

McDonald’s Japan teilte beispielsweise auf X mit, dass "der Betrieb in vielen unserer Filialen landesweit vorübergehend ausgefallen ist".

Am späten Vormittag hatte der Fast-Food-Gigant in Großbritannien die IT-Probleme bestätigt. Zuvor waren die Probleme vor allem im asiatischen und ozeanischen Raum aufgetreten. Neben Japan waren unter anderem auch China, Südkorea, die Philippinen, Australien und Neuseeland betroffen.

Doch auch in Europa gab es Störungen - unter anderem in Deutschland, Österreich und Schweden kam es zu Ausfällen, wie McDonald's gegenüber TAG24 bestätigte.