Mücken übertragen gefährlichen Virus: Behörden schlagen Alarm

Seychellen - Die Gefahr eines gefährlichen Virus überschattet aktuell ein beliebtes Urlaubsland. Nun warnen die Behörden Reisende.

Reisende sollten sich vor Mückenstichen schützen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. (Symbolfoto) © 123RF/gelmold

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat eine Gesundheitswarnung für Reisende auf die Seychellen herausgegeben.

Demnach breitet sich auf den Inseln aktuell das gefährliche Chikungunya-Virus aus, das plötzliches hohes Fieber, Hautausschlag, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen verursachen kann und in schweren Fällen tödlich endet.

Das Virus wird durch den Stich infizierter Aedes-Mücken übertragen, die besonders tagsüber aktiv sind.

Reisenden wird deshalb dringend empfohlen, erhöhte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich rund um die Uhr streng und mehrstufig vor Mückenstichen zu schützen.