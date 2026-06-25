Auto rast nach Mexikos WM-Sieg durch feiernde Fans: 17 Verletzte

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Nach dem WM-Sieg Mexikos gegen Tschechien im jüngsten Gruppenspiel hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet.

Von Martin Moravec, Christian Hollmann

Cabo San Lucas (Mexiko) - Nach dem WM-Sieg Mexikos gegen Tschechien im jüngsten Gruppenspiel hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet.

Der Fahrer wurde zunächst von Fans umzingelt. Dann drückte er plötzlich aufs Gaspedal.
Der Fahrer wurde zunächst von Fans umzingelt. Dann drückte er plötzlich aufs Gaspedal.  © Screenshot/X/@seunonoticias

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lázaro Cárdenas in eine feiernde Menschenmenge.

Dabei wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Sie wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Laut dem Generalsekretär der Stadtverwaltung von Los Cabos, Alberto Rentería Santana, gab ein Autofahrer, der in der Gegend unterwegs war, Gas, als er auf der Straße auf eine Gruppe von Menschen stieß.

Mexikos Nationalelf hatte zuvor auch ihr drittes Gruppenspiel gegen Tschechien mit 3:0 gewonnen.
Mexikos Nationalelf hatte zuvor auch ihr drittes Gruppenspiel gegen Tschechien mit 3:0 gewonnen.  © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall in dem Ort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Bildmontage: Natacha Pisarenko/AP/dpa, Screenshot/X/@seunonoticias

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