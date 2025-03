Deutscher Tourist klettert auf heilige Pyramide: aufgebrachte Menschenmenge will ihn lynchen

Chichén Itzá (Yucatan/Mexiko) - Was hat er sich nur dabei gedacht? Ein deutscher Tourist sorgte in der ehrwürdigen Maya-Ruinenstadt Chichén Itzá für ein Riesen-Tohuwabohu. Der 38-Jährige wollte die berühmte Stufenpyramide hochklettern und wurde von einer aufgebrachten Menschenmenge deswegen fast gelyncht.

Der Mann rannte die knapp 30 Meter hohe Pyramide hoch. © Screenshot: N+ Foro

Auch in diesem Jahr versammelten sich wieder zahlreiche Menschen am Platz vor der Pyramide des Kukulcán in Chichén Itzá, um zur Tagundnachtgleiche (21. März) gemeinsam das uralte Maya-Ritual "Abstieg der gefiederten Schlange" zu zelebrieren.

Doch die Feierlichkeiten wurden von einem unrühmlichen Zwischenfall überschattet, berichtet die Nachrichtenagentur EFE. Ein 38-jähriger Tourist aus Deutschland überwand plötzlich die Absperrungen und kletterte die knapp 30 Meter hohe Pyramide hoch.

Dann betrat er die Kammer an der Spitze des Bauwerks, um sich im Inneren zu verstecken.

"Er ist uns entkommen, obwohl wir die Westseite der Burg bewacht haben. Er ist an uns vorbeigerannt. Er ist sichtlich in guter körperlicher Verfassung", zitierte die Zeitung "El Universal" einen Wachmann, der lieber anonym bleiben wollte.

Die große Stufenpyramide von Chichén Itzá, auch "El Castillo" genannt, ist dem gefiederten Schlangengott Kukulcán gewidmet, hat exakt 365 Stufen und wurde im 8. Jahrhundert erbaut. Ausgrabungen deuten darauf hin, dass dort früher Menschenopfer dargebracht wurden. Seit 2007 ist der Aufstieg zur Pyramide strengstens untersagt.