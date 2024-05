"Ich dachte, ich bin tot": Krokodil attackiert Frau, Schwester rettet sie in letzter Minute

Als Melissa im Wasser war, entdeckte sie in 15 Meter Entfernung ein Krokodil. Während sie flüchten wollte, schnappte das Krokodil nach ihr, hieß es in der Regierungsmitteilung.

Ein Krokodil schnappte in Mexiko nach Melissa (31). (Symbolbild) © 123RF/mhudovernik

Bei der Rettung sprang Georgia in den Fluss und versuchte ihre Schwester wiederzubeleben. Doch das Reptil kehrte zurück und schnappte erneut zu. Daraufhin schlug die 31-Jährige auf das Tier ein und konnte somit Melissa befreien. Bei der Aktion zog sich Georgia erhebliche Verletzungen an der Hand zu.

Mit Wunden am Handgelenk, an Beinen und Füßen sowie am Bauch, überlebte Melissa den Horror-Angriff. Dass sie den überstanden hat, sei fast ausschließlich Georgia zu verdanken. Die Britin soll dafür nun die sogenannte King's Gallery Medal erhalten, teilte die britische Regierung am Dienstag mit.

Ihre Verbindung sei stärker als je zuvor: "Es ist Teil unseres Lebens. Wir stehen uns so viel näher aufgrund dessen, was passiert ist", so die beiden Schwestern.