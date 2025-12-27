Schlimmer Busunfall an Heiligabend: Zehn Tote, 32 Verletzte

Mexiko - Bei einem Busunfall im Osten Mexikos sind mindestens zehn Menschen getötet worden. 32 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden im Bundesstaat Veracruz am Donnerstag mitteilten.

Der Bus kam an Heiligabend aus Richtung der mexikanischen Hauptstadt und verunglückte. © Screenshot/X/@Ramiro_Escoto

Der Unfall ereignete sich an Heiligabend in der Stadt Zontecomatlán. Der Bus war von Mexiko-Stadt in Richtung Chicontepec unterwegs.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind neun Erwachsene und ein Kind als tot bestätigt worden", erklärte das Büro des Bürgermeisters von Zontecomatlán.

Die Gemeinde veröffentlichte zudem eine Liste mit den 32 Verletzten und den Krankenhäusern, in die sie jeweils eingeliefert wurden.