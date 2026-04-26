Schönheitskönigin per Kopfschuss hingerichtet - Schwiegermutter unter Verdacht

Mexiko - Ein mutmaßliches Familiendrama hält die Polizei in Mexiko -Stadt in Atem. Vergangene Woche war die ehemalige Schönheitskönigin Carolina Flores Gómez (†27) tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun gerät ihre Schwiegermutter ins Visier der Ermittler.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Schwiegermutter des Opfers. (Symbolfoto) © 123RF/danielt1994

Als Rettungskräfte am 15. April in der Luxuswohnung der Familie im noblen Stadtteil Polanco eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Wie das People Magazin unter Berufung auf lokale Medien berichtete, wurde die frischgebackene Mutter gezielt durch einen Schuss in den Kopf getötet. Demnach sollen sich zum Zeitpunkt der Tat auch Carolinas Ehemann Alejandro und dessen Mutter Erika Herrera in dem Apartment aufgehalten haben.

Trotzdem sei der Alarm bei den Behörden erst einen Tag später eingegangen: Als Alejandro schließlich den Notruf gewählt habe, soll seine Ehefrau bereits seit 24 Stunden tot gewesen sein.

Hinzu kommen weitere Ungereimtheiten, die bei der Polizei Fragen aufwerfen: So soll das Hauspersonal keine Schüsse gehört und auch keine ungewöhnlichen Vorgänge bemerkt haben.

Dennoch konzentrieren sich die Ermittlungen in dem Fall nicht etwa auf den Ehemann der früheren Miss Teen Universe, sondern auf ihre Schwiegermutter, die als dringend tatverdächtig gilt.