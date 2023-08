Millionen-Coup am Flughafen: Diebes-Pärchen stiehlt Tasche mit Schmuck und Bargeld

Barcelona - Am Flughafen von Barcelona wurde eine Tasche mit wertvollem Inhalt in Millionenhöhe gestohlen. Kameras zeichneten die Tat auf, dann begann die Verfolgung.

Der Flughafen El Prat in Barcelona ist der zweitgrößte Airport in Spanien. Reisende sollten mit ihrem Gepäck hier besonders achtsam umgehen. © Pau BARRENA/AFP

Einem Diebes-Pärchen schien am Mittwochabend am Flughafen El Prat in Barcelona der große Coup gelungen zu sein: Die beiden Langfinger klauten einer Familie am Check-in die Tasche und machten sich damit aus dem Staub.

Wie die spanische Tageszeitung El País berichtete, befand sich in dem Gepäckstück neben Tausenden von Euro in bar, auch Schmuck im Gesamtwert von mehr als acht Millionen Euro. Darunter ein 47-karätiger Ring, dessen Wert von den Bestohlenen auf mehr als vier Millionen Euro beziffert worden sei.

Die Diebe hatten an ihrer üppigen Beute allerdings nicht lange Freude. Denn Überwachungskameras filmten sie bei ihrem Millionen-Coup.

Und nicht nur das: auf dem Videomaterial waren auch die Kennzeichen ihres Fluchtwagens - einem marineblauen Ford Focus - zu erkennen.