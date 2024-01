"Mir ist das Licht ausgegangen": Mann wird von Blitz getroffen und überlebt

Aus dem Nichts brach über die Gruppe junger Männer das Unheil der Natur herein. © Screenshot/X/rosaliliatorrs

In San Luis (Argentinien) wurde ein junger Mann von einem Blitz getroffen, das Ganze wurde sogar auf einer Kamera festgehalten.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden, als Gabriel Jonathan Beron seine Freunde in einem Park unter einem Baum traf.

Genau dieser Baum wurde von einem Blitz getroffen, dessen elektrischer Schlag auch den Argentinier traf. Erschrocken liefen seine Freunde zunächst weg und brachten sich in Sicherheit, während der 21-Jährige regungslos liegen blieb.

"Ich stand zwei Sekunden mit ihnen unter einem Baum, und dann traf mich der Blitz", sagte der junge Mann laut der Cronica später im Krankenhaus.

"In dem Moment habe ich nichts gespürt, mir ist das Licht ausgegangen und ich bin im Krankenhaus aufgewacht", berichtete Gabriel von seiner Nahtoderfahrung.

"Ich erinnere mich an nichts, was passiert ist.".