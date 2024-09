Frau leidet unter ihren "gigantischen Beinen" - Doch sie will sich nicht mehr verstecken

USA - In den Teenie-Jahren wurden ihre Beine immer breiter und breiter - ein unbeschwertes Leben war für Monique Samuels kaum vorstellbar. Die US -Amerikanerin leidet unter riesigen Lymphödemen. Doch als Erwachsene fasst sie einen Entschluss: Sie will ihren Körper nicht verstecken!

Monique Samuels hat akzeptiert, wie ihre Beine aussehen. © Montage: Instagram/chronicallymoni

"Das allererste Mal, als ich ein Foto auf Instagram postete, war ich so ängstlich, das Foto da raus zu stellen", gesteht sie in der Sendung "Born Different".

In der Folge mit dem Titel "Ich werde meine riesigen Beine nicht mehr verstecken" spricht Monique ganz offen über ihre Flüssigkeitsansammlungen im Zwischenzellraum - den genau das sind Lymphödeme. Bei ihr sind beide Beine in ausgeprägter Form betroffen.

"Es ist wichtig, dass ich meine Beine nicht verstecke, denn das ist, wer ich bin", sagt die US-Amerikanerin über ihren Entschluss, sich das Leben in kurzen Kleidern, Shorts oder Badeanzügen nicht nehmen zu lassen.

In ihrer Jugend besuchte sie sechs Krankenhäuser, musste sechs Monate warten, bis sie endlich wusste, warum ihre Beine so sehr angeschwollen waren. Zwischenzeitlich passte sie in keinerlei Hosen mehr rein.

Immerhin: Mithilfe vieler Übungen, technischer Geräte und mittlerweile zwölf Operationen, bei der ihr überschüssige Flüssigkeit aus ihren Beinen abgesaugt wurde, sind ihre Beine inzwischen wieder etwas schmaler. Doch eine "Heilung" gibt es für ihre Situation nicht ...