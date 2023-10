Mutter baut Crash und ruft Sohn an: Der kommt und erschießt Unfallgegner

Mar del Plata (Argentinien) - Es begann mit einem harmlosen Verkehrsunfall. Der Vorfall entwickelte sich aber in eine Richtung, die selbst den härtesten Polizeibeamten stutzen lässt.

In Argentinien kam es zu einem Verkehrsunfall, der zunächst nur Blechschaden verursachte.

Der Unfall ereignete sich vergangenen Dienstag, als eine Frau in einem Volkswagen Amarok und ein Mann in einem Renault Trafic an einer Ecke kollidierten.



Wer für den Unfall die Verantwortung trägt, ist nicht bekannt. Weil die beiden Unfallbeteiligten in eine heftige verbale Auseinandersetzung gerieten, rief. die Frau ihren Sohn an, damit dieser ihr hilft.

Der Sohnemann raste mit seinem Chevrolet zu seiner geliebten Mutter!