Nach 70 Jahren Ehe: Mann und Frau sterben neun Stunden nacheinander
Tennessee (USA) - Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch: Über 70 Jahre lang teilte ein Paar aus den USA gemeinsam das Leben, bevor die beiden nur kurz nacheinander starben.
John Ridley Trice und Alice Moss Trice gaben sich am 11. November 1955 das Jawort und verbrachten so mehr als sieben Jahrzehnte gemeinsam.
Am 2. April verstarb der 93-jährige John gegen 13 Uhr in dem Haus des Paares, wie People berichtet. Nur neun Stunden später schloss dann auch seine 94-jährige Frau Alice ihre Augen für immer.
Die beiden lernten sich in einem Lokal bei einem Tanz kennen und teilten seitdem ihre Leidenschaft fürs Gärtnern. Nach ihrer Hochzeit bauten sie ein Haus, in dem sie zwei Kinder großzogen.
Doch auch das "Reisen war eine besondere Freude in Alices Leben, die sie mit ihrem Ehemann Johnnie teilte", wie es in einem Nachruf heißt. "Im Laufe der Jahre besuchten sie alle 50 Bundesstaaten der USA und viele Länder."
"Wahrlich, keiner von ihnen hätte ohne den Anderen leben wollen, und das mussten sie auch nicht", sagte Tochter Angela gegenüber WMSV.
Da das Paar von Anfang an unzertrennlich war, sei der zweifache Tod für die Familie nicht überraschend gewesen.
Titelfoto: Facebook/Angela Trice Greene