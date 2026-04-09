Nach 70 Jahren Ehe: Mann und Frau sterben neun Stunden nacheinander

Tennessee (USA) - Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch: Über 70 Jahre lang teilte ein Paar aus den USA gemeinsam das Leben, bevor die beiden nur kurz nacheinander starben.

John und Alice Trice (†93, †94) verbrachten sieben Jahrzehnte zusammen - im Februar posierten sie noch mit Familienmitgliedern. © Facebook/Angela Trice Greene

John Ridley Trice und Alice Moss Trice gaben sich am 11. November 1955 das Jawort und verbrachten so mehr als sieben Jahrzehnte gemeinsam.

Am 2. April verstarb der 93-jährige John gegen 13 Uhr in dem Haus des Paares, wie People berichtet. Nur neun Stunden später schloss dann auch seine 94-jährige Frau Alice ihre Augen für immer.

Die beiden lernten sich in einem Lokal bei einem Tanz kennen und teilten seitdem ihre Leidenschaft fürs Gärtnern. Nach ihrer Hochzeit bauten sie ein Haus, in dem sie zwei Kinder großzogen.

Doch auch das "Reisen war eine besondere Freude in Alices Leben, die sie mit ihrem Ehemann Johnnie teilte", wie es in einem Nachruf heißt. "Im Laufe der Jahre besuchten sie alle 50 Bundesstaaten der USA und viele Länder."