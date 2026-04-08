Tausende TUI-Kunden erkrankt, acht tot: Nun äußert sich der Reiseveranstalter

Kap Verde - Eine Traumreise in ein Fünf-Sterne-Luxushotel auf den Kapverden endete für einige Urlauber in einem Albtraum - mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Jetzt hat sich der Reiseveranstalter TUI dazu geäußert.

Der Reiseveranstalter TUI weist bislang jede Haftung in den Fällen zurück. (Symbolbild) © INA FASSBENDER / AFP

Wie Mirror berichtet, erkrankten nach ihrem Aufenthalt im Riu Palace Santa Maria Hotel auf Kap Verde mehrere Urlauber, darunter 1700 Briten, an schweren Magen-Darm-Infektionen durch Salmonellen oder Parasiten.

Die Betroffenen litten unter Durchfall, Magenkrämpfen, Erbrechen und Fieber. Acht von ihnen starben an den Folgen der Erkrankung.

Nun meldete sich TUI zu Wort, nachdem mehr als 1700 Betroffene Klage auf Schadenersatz gegen den Reiseveranstalter eingereicht hatten. "Wir sind zutiefst betroffen von den Berichten über diese tragischen Verluste und sprechen den betroffenen Familien unser aufrichtiges Beileid aus."

Der Sprecher ergänzte: "Auch wenn wir uns nicht zu Einzelfällen äußern können, hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden für uns stets höchste Priorität."

Bisher weist TUI jedoch jegliche Haftung zurück.