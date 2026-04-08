Tausende TUI-Kunden erkrankt, acht tot: Nun äußert sich der Reiseveranstalter
Kap Verde - Eine Traumreise in ein Fünf-Sterne-Luxushotel auf den Kapverden endete für einige Urlauber in einem Albtraum - mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Jetzt hat sich der Reiseveranstalter TUI dazu geäußert.
Wie Mirror berichtet, erkrankten nach ihrem Aufenthalt im Riu Palace Santa Maria Hotel auf Kap Verde mehrere Urlauber, darunter 1700 Briten, an schweren Magen-Darm-Infektionen durch Salmonellen oder Parasiten.
Die Betroffenen litten unter Durchfall, Magenkrämpfen, Erbrechen und Fieber. Acht von ihnen starben an den Folgen der Erkrankung.
Nun meldete sich TUI zu Wort, nachdem mehr als 1700 Betroffene Klage auf Schadenersatz gegen den Reiseveranstalter eingereicht hatten. "Wir sind zutiefst betroffen von den Berichten über diese tragischen Verluste und sprechen den betroffenen Familien unser aufrichtiges Beileid aus."
Der Sprecher ergänzte: "Auch wenn wir uns nicht zu Einzelfällen äußern können, hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden für uns stets höchste Priorität."
Bisher weist TUI jedoch jegliche Haftung zurück.
Das Hotel soll erhebliche Hygienemängel aufgewiesen haben
Jatinder Paul, Anwalt von einigen Betroffenen, erklärte: "In all meinen Jahren in diesem Beruf habe ich noch nie einen so großen Fall mit so vielen Todesopfern infolge dieser Erkrankungen erlebt."
Zu den jüngsten Klägern zählt die 21-jährige Alisha Hussain, die während ihres Aufenthalts im Fünf-Sterne-Resort unter starkem Erbrechen mit Blut und Krampfanfällen litt.
Paul fügte hinzu: "Sollte eine einvernehmliche Einigung nicht möglich sein, erwarten wir, dass ein Richter am High Court eine Anordnung erlässt, die die Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe an unsere Mandanten vorsieht."
Auch Mark Watts (55) und seine Frau Tracy (56) haben rechtliche Schritte eingeleitet, nachdem ihr Urlaub zum Hochzeitstag im Juli vergangenen Jahres chaotisch geendet hatte.
Tracy, die an Typ-1-Diabetes leidet, berichtete von stark schwankenden Blutzuckerwerten, Durchfall, Erbrechen, Schüttelfrost und Atemnot.
Das Paar berichtete, Köche beobachtet zu haben, die rohes Fleisch ohne Handschuhe zubereiteten, und dass es überall im Restaurant von Fliegen und Vögeln wimmelte.
Auch andere Urlauber sprachen von mangelnder Hygiene, unzureichend zubereiteten Speisen, streunenden Hunden, Kakerlaken und unhygienischen Schwimmbädern.
Titelfoto: Bildmontage: Ina FASSBENDER / AFP, 123RF/andron19821982