Neue Studie enthüllt: Das soll Demenz vorbeugen können

USA - Grund zur Freude? Eine aktuelle Studie zeigt, dass bereits eine ganz einfache Gewohnheit das Risiko, an Demenz zu erkranken, deutlich senken kann.

Über 9000 Erwachsene im höheren Alter nahmen an einer Demenz-Studie teil. © 123RF/tativo

Demenz lässt sich nicht verhindern - oder? Laut einer Studie kann eine positive Lebenseinstellung sehr wohl das Risiko einer Erkrankung mindern und das um ganze 15 Prozent.

So soll Optimismus dabei helfen, geistig fit und agil zu bleiben, wie die Daily Mail berichtet.

Im "Journal of the American Geriatrics Society" sollen die Autoren zu einem Schluss gekommen sein: "Die Identifizierung von Optimismus als schützenden psychosozialen Faktor unterstreicht den potenziellen Wert von Optimismus für die Förderung eines gesunden Alterns."

Über 9000 Menschen im durchschnittlichen Alter von 73 Jahren haben an der "Health and Retirement Study" der USA teilgenommen. Die Studie zog sich über 14 Jahre.

Sie bekamen einen Fragebogen, den sie alle vier Jahre ausfüllen mussten - dabei wurde die Erwartung der Teilnehmer an zukünftige Ereignisse gemessen.