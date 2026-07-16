Nach Explosion im Fürstentum: Opfer bezichtigt Kiews Geheimdienst

Monaco - Der ukrainische Geschäftsmann, der bei der Explosion in Monaco vor zwei Wochen schwer verletzt worden ist, bezichtigt den ukrainischen Militärgeheimdienst HUR der Tat.

Ein ukrainischer Geschäftsmann überlebte nur knapp die Explosion am Eingang eines Wohngebäudes. © VALERY HACHE / AFP

"Aufgrund der uns vorliegenden Ermittlungsergebnisse haben wir keinen Zweifel daran, dass aktive Offiziere der Hauptnachrichtendienstabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, allgemein bekannt als HUR, direkt an diesem Attentatsversuch beteiligt waren", heißt es in einem von Wadym Jermolajew über seine Anwälte verbreiteten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Beteiligt gewesen seien "Personen aus dem Umfeld der derzeitigen und ehemaligen Führung des Dienstes", schreibt der Geschäftsmann, der von einem gezielten Mordversuch spricht.

Die mit dem Fall befassten Staatsanwaltschaften in Monaco und im französischen Nizza ermitteln wegen versuchten Mordes und einer Sprengstoffstraftat.

Sie äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Anschuldigungen und dem aktuellen Stand ihrer Ermittlungen.