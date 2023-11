Nach Outing von Tochter: Eltern stellen auch fest trans zu sein - jetzt Viererbeziehung

"Ich freue mich, mich als Rowan Jette Knox neu vorzustellen. Ich bin ein Transmann, befinde mich in medizinischer Transition und werde zukünftig ausschließlich er/ihn Pronomen verwenden", kündigte er auf Instagram an.

Dani (v.l.n.r.), Rowan, Zoe und Dame leben alle zusammen in einer Viererbeziehung in Toronto (Kanada). © Screenshot/Instagram/rowanjetteknox

In der Praxis sieht das so aus, dass das transgeschlechtliche Paar mit einem anderen Transpaar, Dani und Dame, in einer polyamorösen Beziehung lebt. Kürzlich zogen sie erst in Toronto (Kanada) in ein gemeinsames Haus.

Dies entstand, weil Rowan während seiner Zeit der Entscheidung und langwierigen "Selbstbeobachtungstherapie" Unterstützung suchte, die er bei Dani, ebenfalls transgeschlechtlich, fand.

Die beiden stellten nach einer Weile fest, dass sie sich ineinander verliebt hatten und ermutigten ihre Ehepartner, sich kennenzulernen. Dann verliebten sich auch Dame und Zoe ineinander.