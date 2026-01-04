Nach Sturz von Maduro: Neue Staatschefin von Venezuela will sich Trump nicht beugen

Caracas - Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (63) durch die USA übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez (56) laut örtlichen Medienberichten die Führung des Landes.

Die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez (56) übernimmt kommissarisch die Regierung Venezuelas. (Archivbild) © Ariana Cubillos/AP/dpa

Das habe Venezuelas Oberster Gerichtshof angeordnet. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) erklärt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollten. Rodríguez sei zur Zusammenarbeit bereit.

Diese gab sich nach seiner Äußerung aber unbeugsam. "Es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land und er heißt Nicolás Maduro Moros", sagte sie umgeben von Ministern und Militärs bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.

Die Vorsitzende Richterin Tania D'Amelio erklärte, Rodríguez übernehme das Präsidentenamt kommissarisch, um die Kontinuität der Regierung und Verteidigung der Nation zu gewährleisten, wie die beiden örtlichen Medien "El Universal" und "El Nacional" berichteten.

Wie es nun in Venezuela weitergeht, ist ungewiss. "Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen und umsichtigen Übergang gewährleisten können", hatte Trump vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida gesagt.

"Wir haben keine Angst vor Bodentruppen. Und wir müssen welche haben, wir hatten vergangene Nacht Bodentruppen vor Ort. Wir werden sicherstellen, dass dieses Land ordnungsgemäß regiert wird", sagte er. Es ist unklar, wie er das machen will.