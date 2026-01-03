US-Großangriff auf Venezuela: Maduro festgenommen und angeklagt

Caracas - Nach dem US-Großangriff auf Venezuela wurde Präsident Nicolás Maduro (63) in die Vereinigten Staaten gebracht und dort bereits angeklagt.

Auch der Flughafen "La Carlota" wurde beschossen. © Matias Delacroix/AP/dpa

"Nicolás Maduro und seine Ehefrau Celia Flores wurden im Südbezirk von New York angeklagt", teilte US-Justizministerin Pamela Bondi (60) mit.

Maduro müsse sich demnach unter anderem wegen Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, Kokainimport und Waffenbesitz verantworten. Maduro und seine Frau müssten sich schon bald auf die "volle Härte des amerikanischen Justizsystems" einstellen, so Bondi.

Der venezolanische Präsident wurde zuvor von US-Streitkräften im Zuge einer Militäroperation festgenommen.

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen Großangriff gegen Venezuela und seinen Präsidenten Nicolás Maduro durchgeführt. Maduro und seine Frau wurden festgenommen und außer Landes gebracht", schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social".

Trump erklärte weiter, dass die Militäroperation in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden durchgeführt worden sei. Weitere Informationen zu dem Angriff sollen auf einer Pressekonferenz am Vormittag (Ortszeit) bekannt gegeben werden.