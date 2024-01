Nach zwölf Jahren: Freiwilliges Team klärt Verschwinden von Sandra Lemire (†47) auf

Kissimmee (Florida/USA) - Am 8. Mai 2012 meldete das Orlando Police Department : Sandra Lemire (47) wird vermisst. Sie wurde zuletzt in einem roten Ford Freestar Minivan in Florida (USA) gesehen. Seitdem verlor sich ihre Spur. Über zwölf Jahre später wurde sie endlich gefunden. Die 47-Jährige starb in ihrem Auto.

Die Angehörigen haben nun Gewissheit: Sandra Lemire (†47) verstarb vor 12 Jahren in ihrem Auto. © Orlando Police Department

Wie CNN berichtete, verschwand Sandra Lemire damals spurlos, nachdem sie ein Date hatte.

Die Freiwilligenorganisation Sunshine State Sonar durchsuchte in den letzten 17 Monaten über 63 Gewässer mit einem Sonargerät, mit dessen Hilfe Objekte auch in großer Tiefe lokalisiert werden können.

Gesucht wurde großflächig in der Nähe des berühmten Disney World in Florida. In dieser Gegend wurde das Handy der Vermissten das letzte Mal geortet.

Einen Tag vor Silvester dann ein Treffer! In der Nähe der Disney-World-Ausfahrt in Kissimmee (Florida/USA) schlug das Sonargerät an.

Eine eingeleitete genauere Untersuchung brachte die Gewissheit: Es handelte sich um den Ford der Vermissten. In dem Auto fanden die Behörden auch menschliche Überreste sowie Brieftasche und Ausweis der Vermissten.

Es gilt als gewiss, dass es sich bei der Toten um Sandra Lemire handelt. "Sunshine State Sonar" teilte auf Facebook Erkenntnisse und Bilder.