Nahe israelischer Botschaft: Explosionen in Kopenhagen, Schüsse in Stockholm

Kopenhagen (Dänemark) - In "unmittelbarer Nähe" der israelischen Botschaft in Kopenhagen hat es nach Polizeiangaben zwei Explosionen gegeben. Im schwedischen Stockholm wurde derweil - ebenfalls vor dem Botschaftsgebäude Israels - geschossen.

Auch in Stockholm sicherten Polizeibeamte das Areal rings um die israelische Botschaft. © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

Auch in Schweden herrschte am Dienstagabend Alarmbereitschaft. Bei einem Vorfall an der israelischen Botschaft in Stockholm sind nach Polizeiangaben Schüsse abgegeben worden.

Am Vorabend waren zunächst Notrufe wegen eines lauten Knalls in der Straße im Stockholmer Stadtteil Östermalm eingegangen, in der sich die Botschaft befindet.

Bereits in der Nacht schrieb die Polizei, dass Funde darauf hindeuteten, dass die Botschaft von Schüssen getroffen worden sei.

Verletzte habe man keine gefunden, festgenommen worden sei noch niemand.

Erstmeldung 8.53 Uhr, aktualisiert um 14.15 Uhr.