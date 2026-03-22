Neustart im Ausland endet im Horror-Knast: 22-Jährige endlich wieder frei

Dubai - Eine 22-jährige Britin wurde in Dubai festgenommen und musste unter schlechten Bedingungen im Gefängnis ausharren. Mittlerweile wurde sie freigelassen.

Die Anklage gegen Isabella Daggett (22) wurde überraschend fallengelassen. © Instagram/Screenshot/belladaggett

Wie Daily Mail berichtet, wurde Isabella Daggett im März 2025 in Dubai wegen Drogenbesitzes inhaftiert. Im Januar kam dann die überraschende Wende: Die Anklage gegen sie wurde fallengelassen.

Sie musste lediglich eine Geldstrafe von rund 3000 Pfund (rund 3450 Euro) wegen der Überschreitung ihres Visums zahlen und wurde im März Berichten zufolge freigelassen.

Die 22-jährige Britin war erst wenige Wochen vor ihrer Verhaftung in die Metropole am Persischen Golf gezogen, um als Personalberaterin durchzustarten.

Doch ihr Neubeginn nahm ein dramatisches Ende: Bei einer Drogenrazzia wurde sie festgenommen und verbrachte fast ein Jahr in einem Gefängnis, in dem erschreckende Haftbedingungen für Frauen herrschten.