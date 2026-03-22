Neustart im Ausland endet im Horror-Knast: 22-Jährige endlich wieder frei
Dubai - Eine 22-jährige Britin wurde in Dubai festgenommen und musste unter schlechten Bedingungen im Gefängnis ausharren. Mittlerweile wurde sie freigelassen.
Wie Daily Mail berichtet, wurde Isabella Daggett im März 2025 in Dubai wegen Drogenbesitzes inhaftiert. Im Januar kam dann die überraschende Wende: Die Anklage gegen sie wurde fallengelassen.
Sie musste lediglich eine Geldstrafe von rund 3000 Pfund (rund 3450 Euro) wegen der Überschreitung ihres Visums zahlen und wurde im März Berichten zufolge freigelassen.
Die 22-jährige Britin war erst wenige Wochen vor ihrer Verhaftung in die Metropole am Persischen Golf gezogen, um als Personalberaterin durchzustarten.
Doch ihr Neubeginn nahm ein dramatisches Ende: Bei einer Drogenrazzia wurde sie festgenommen und verbrachte fast ein Jahr in einem Gefängnis, in dem erschreckende Haftbedingungen für Frauen herrschten.
Isabella Daggett kehrte am Freitag nach Großbritannien zurück
Ihr drohte jahrelange Haft, da Drogendelikte in Dubai äußerst streng geahndet werden.
Ihre verzweifelte Familie betonte stets, dass sie "zur falschen Zeit am falschen Ort" und in "falscher Gesellschaft" gewesen sei.
Am Freitag kehrte sie schließlich nach Großbritannien zurück.
Ein Freund der Familie beschrieb ihre Heimkehr als emotional: "Sie ist erst vor Kurzem freigelassen worden - es war ein ganzes Jahr der Hölle."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/belladaggett