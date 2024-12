Alkoholverbot im Seniorenheim! Bewohner gehen auf die Barrikaden

Maassluis (Niederlande) - Um "gesundes Altern" gewährleisten zu können, hat sich die Heimleitung einer Senioreneinrichtung in den Niederlanden dazu entschieden, hochprozentigen Alkohol zu verbieten. Den Bewohnern gefällt dieses Verbot ganz und gar nicht – es kommt zum Protest.

Um ihren Unmut zu zeigen, haben sich die Bewohner des Seniorenheimes dazu entschieden, Banner von ihren Balkonen zu hängen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Nach einem Bericht von RTL gibt es in der Wohnanlage "Oud Sluys in Maassluis" seit dem 1. Dezember keinen Alkohol mehr für die Senioren. So lautet zumindest der Beschluss der Organisation, die für das Verbot verantwortlich ist.

Ausnahmen stellen dabei Bier und Wein dar, welche weiterhin an die Bewohner ausgeschenkt werden dürfen.

Die älteren Damen und Herren sind empört über die Entscheidung und lassen sogar Banner von ihren Balkonen hängen, um ihren Unmut zu äußern.