Auto fährt in den Niederlanden in Menschenmenge: Neun Verletzte

In den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Neun Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit.

Von Jan Christoph Freybott

Nunspeet (Niederlande) - In den Niederlanden ist eine 56-jährige Frau nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Rettungskräfte versorgen die Opfer eines schweren Unfalls auf dem Elburgerweg.
Rettungskräfte versorgen die Opfer eines schweren Unfalls auf dem Elburgerweg.  © ANP PRESS BUREAU DE BREIJ/ANP/dpa

Sie und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die Polizei und die Kommune mit.

Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an. Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam.

Die Fahrerin des grauen Kleinwagens habe sich leichte Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Sie war mit ihrem Wagen aus einer Seitenstraße gekommen und aus ungeklärter Ursache quer über einen Verkehrskreisel in die Menschenmenge gerast.

Das Auto war nach Berichten von Augenzeugen durch einen Zaun gekracht und auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. Reporter berichteten, dass keine Bremsspuren zu sehen waren.

Nach einem schweren Unfall auf dem Elburgerweg steht ein Auto im Gras.
Nach einem schweren Unfall auf dem Elburgerweg steht ein Auto im Gras.  © ANP PRESS BUREAU DE BREIJ/ANP/dpa

Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in großer Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahubschrauber waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden sei.

Erstmeldung von 21.07 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.12 Uhr

Titelfoto: ANP PRESS BUREAU DE BREIJ/ANP/dpa

