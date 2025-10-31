Niederlande bald linksliberal! Wilders kassiert wilde Wahl-Schlappe

So spannend war eine Wahl in den Niederlanden selten. Lange lag der linksliberale Jetten gleichauf mit dem Rechtspopulisten Wilders. Nun gibt es ein Ergebnis.

Von Annette Birschel

Den Haag (Niederlande) - Die linksliberale D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen.

Rob Jetten (38), Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, kann sich feiern lassen.
Rob Jetten (38), Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, kann sich feiern lassen.  © Peter Dejong/ap/dpa

Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis nach Auszählung der Stimmen fast aller Wahlbezirke bekannt. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders (62) liegt auf Platz zwei.

Seit der Wahlnacht vom Mittwoch war das Ergebnis unklar. Lange lag die linksliberale D66 gleichauf mit der Anti-Islam-Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen lag der Vorsprung von D66 bei rund 15.000 Stimmen.

Nach Angaben des ANP-Wahldienstes liegen die Demokraten 66 uneinholbar vorn. Die Partei hat auch Aussicht auf ein weiteres Restmandat und käme dann auf 27 der 150 Mandate im Parlament.

Allein auf einer einsamen Insel: Tragischer Tod einer Seniorin überschattet Kreuzfahrt
Australien Allein auf einer einsamen Insel: Tragischer Tod einer Seniorin überschattet Kreuzfahrt

Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) gewinnt 26 Sitze - ein deutlicher Verlust zur Wahl von 2023 als die Partei mit 37 Mandaten stärkste Kraft wurde.

Rund 90.000 Briefwahlstimmen stehen noch aus

Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders (62) landete nur auf dem zweiten Platz.
Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders (62) landete nur auf dem zweiten Platz.  © Peter Dejong/ap/dpa

Am Montag wird noch das Ergebnis der rund 90.000 Briefwahlstimmen erwartet. Nach der Prognose liegt dort auch D66 deutlich vorn.

Traditionell darf die Partei mit den meisten Stimmen auch als erste versuchen, eine Koalition zu bilden. Beste Aussichten für das Amt des Regierungschefs hat deswegen der D66-Spitzenkandidat Rob Jetten (38). Wilders hat keine Option auf die Regierung. Alle großen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen.

Der 38 Jahre alte Jetten bekommt nun die Gelegenheit, eine Koalition zu bilden. Mögliche Partner sind die Christdemokraten und die rechtsliberale VVD. Allerdings ist noch eine vierte Partei für eine stabile Mehrheit nötig.

Grauenvolles Massaker: Mindestens 460 Menschen in Krankenhaus getötet
Aus aller Welt Grauenvolles Massaker: Mindestens 460 Menschen in Krankenhaus getötet

Die Wahl in den Niederlanden war nach dem vorzeitigen Aus der Koalition im Juni dieses Jahres nötig geworden. Diese Regierung aus vier Parteien galt als die am weitesten rechts stehende der niederländischen Geschichte.

Um die Koalition zu ermöglichen, hatte Wilders auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet. Das übernahm stattdessen der parteilose frühere Spitzenbeamte Dick Schoof (68). Nach elf Monaten aber forcierte Wilders den Bruch.

Titelfoto: Fotomontage: Peter Dejong/AP/dpa

Mehr zum Thema Niederlande: