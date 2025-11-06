Zwei Tage ohne Hilfe: Deutscher auf stinkender Vogelinsel gestrandet

Andijk (Niederlande) - Ein deutscher Segler war auf der niederländischen Vogelinsel De Kreupel gestrandet und musste dort zwei Tage lang ausharren, bevor er entdeckt wurde. Wind, Kälte und Gestank setzten ihm schwer zu.

Das Boot des Deutschen wurde gegen Felsen geschleudert, als der Anker sich löste. © Screenshot/Facebook/KNRM - Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Wie RTL Nederland berichtet, wurde der Mann am vergangenen Sonntagabend nach zwei Tagen auf der unbewohnten Vogelinsel De Kreupel im Ijsselmeer gerettet - entkräftet und halb erfroren.

Der Unglückliche war am Freitag mit seinem Segelboot unterwegs, wollte in der idyllischen Einsamkeit die Ruhe genießen.

Doch die Ruhe endete abrupt: Sein Anker löste sich, das Boot wurde vom Wind erfasst und gegen die Felsen geschleudert.

Der Segler konnte sich zwar auf die Insel retten, doch dort begann der wahre Albtraum. Ohne funktionierendes Handy, ohne Funkgerät und nahezu ohne Proviant saß der Mann fest - zwei Tage lang allein auf einer stinkenden Vogelinsel.