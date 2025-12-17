Leichenhallen-Chef von Elite-Uni lässt Gehirne und Köpfe mitgehen: Knast!

Boston - Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard, Cedric Lodge (58), ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ein ehemaliger Chef der Leichenhalle der Harvard-Universität wandert für acht Jahre in den Knast. (Archivbild) © --/XinHua/dpa

Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Ehefrau des 58-Jährigen zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet.

Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren.

Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.