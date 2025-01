Drei Männer grundlos erschossen: Mutmaßlicher Todesschütze geschnappt!

Rotterdam (Niederlande) - Nach drei tödlichen Schussattacken in Rotterdam hat die Polizei in der Hafenstadt am späten Abend einen 24-jährigen Tatverdächtigen gefasst.

Die Polizei untersucht den Ort im Rotterdamer Stadtteil IJsselmonde, an dem ein Mann erschossen wurde. © jeffrey Groeneweg/ANP/dpa

Ein Einsatzkommando nahm den Mann auf dem Balkon einer Wohnung fest, in der auch eine Schusswaffe gefunden und beschlagnahmt wurde, teilte die niederländische Polizei mit.

Das Motiv des Schützen, der binnen gut zwei Wochen drei Männer ohne erkennbaren Anlass auf der Straße erschoss, sei weiter offen.

Die Polizei in Rotterdam hatte mit einem Großaufgebot nach dem Todesschützen gefahndet, der zuletzt am gestrigen Donnerstagmorgen einen 81-Jährigen angriff. Der Rentner wurde schwer verletzt in einem Blumenbeet gefunden und starb später in einer Klinik.

Zuvor wurden ein 58 und ein 63 Jahre alter Rotterdamer auf der Straße von dem Mann niedergeschossen und tödlich verletzt, beide an einem abgelegenen Ort und wie der 81-Jährige im Stadtteil IJsselmonde.