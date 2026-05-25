Vor den Augen seines Freundes: Deutscher ertrinkt in niederländischem Badesee
Well (Niederlande) - Ein junger Deutscher ist am Pfingstsonntag in einem niederländischen Badesee ertrunken. Sein Freund hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet.
Der junge Mann war am Nachmittag des Pfingstsonntags mit seinem Freund an den Badesee Leukermeer im niederländischen Well gefahren.
Wie "De Limburger" berichtet, wateten sie gemeinsam ins Wasser, um schwimmen zu gehen. Doch als der Deutsche untertauchte, kam er nicht wieder an die Oberfläche. Sein Freund beobachtete den tragischen Moment, konnte ihm aber offenbar nicht mehr helfen.
Der junge Mann wurde gegen 14.50 Uhr schließlich als vermisst gemeldet, wie ein Sprecher der Sicherheitsregion Limburg-Noord bestätigte. Die Rettungskräfte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an.
Polizei und Feuerwehr suchten mit mehreren Booten, Jetskis, Unterwasserdrohnen und Tauchern das Leukermeer nach dem vermissten Schwimmer ab. Auch ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Sees.
Retter bergen die Leiche des verunglückten Schwimmers
Eine Stunde nach Beginn der Suchaktion konnten die Rettungskräfte nur noch die Leiche des jungen Mannes bergen. Er wurde unweit des Sandstrandes gefunden. "Bei dem Opfer handelt es sich um einen jungen Deutschen Anfang zwanzig", erklärte ein Sprecher. "Es wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen, die Familie wird betreut."
Was genau zu der Tragödie führte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Strand bleibt vorerst gesperrt.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa