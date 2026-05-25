Vor den Augen seines Freundes: Deutscher ertrinkt in niederländischem Badesee

Well (Niederlande) - Ein junger Deutscher ist am Pfingstsonntag in einem niederländischen Badesee ertrunken. Sein Freund hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet.

An einem belebten Badesee im niederländischen Well ertrank am Pfingstsonntag ein Deutscher. (Symbolfoto) © Sascha Thelen/dpa

Der junge Mann war am Nachmittag des Pfingstsonntags mit seinem Freund an den Badesee Leukermeer im niederländischen Well gefahren.

Wie "De Limburger" berichtet, wateten sie gemeinsam ins Wasser, um schwimmen zu gehen. Doch als der Deutsche untertauchte, kam er nicht wieder an die Oberfläche. Sein Freund beobachtete den tragischen Moment, konnte ihm aber offenbar nicht mehr helfen.

Der junge Mann wurde gegen 14.50 Uhr schließlich als vermisst gemeldet, wie ein Sprecher der Sicherheitsregion Limburg-Noord bestätigte. Die Rettungskräfte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an.

Polizei und Feuerwehr suchten mit mehreren Booten, Jetskis, Unterwasserdrohnen und Tauchern das Leukermeer nach dem vermissten Schwimmer ab. Auch ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Sees.