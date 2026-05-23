Schon vor der Protestwoche: Lange Staus am Brenner
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Von Christiane Oelrich
Innsbruck/Salzburg - Beim Pfingstverkehr von Bayern durch Österreich in den Süden erleben Autofahrer wie erwartet lange Staus und Wartezeiten.
Auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) gab es auf einer Strecke von knapp 30 Kilometern am Samstagmorgen zeitweise Stop-and-Go-Verkehr, wie der Mobilitätsclub ÖAMTC berichtete.
Aus Protest gegen das hohe Verkehrsaufkommen haben Anwohner der Brenner-Route für das kommende Wochenende einen Protest angemeldet.
Dafür wird die Brennerautobahn am 30. Mai die in beiden Richtungen stundenlang gesperrt. Sogar das Auswärtige Amt hat in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die absehbar großen Verkehrsprobleme am Brenner hingewiesen.
Titelfoto: Zeitungsfoto.At/APA/dpa