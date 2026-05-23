Schon vor der Protestwoche: Lange Staus am Brenner

Innsbruck/Salzburg - Beim Pfingstverkehr von Bayern durch Österreich in den Süden erleben Autofahrer wie erwartet lange Staus und Wartezeiten.

Auf der Europabrücke der Brennerautobahn stehen Autos im Stau. Schlimmer wird es wohl noch am kommenden Wochenende werden. © Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) gab es auf einer Strecke von knapp 30 Kilometern am Samstagmorgen zeitweise Stop-and-Go-Verkehr, wie der Mobilitätsclub ÖAMTC berichtete.

Aus Protest gegen das hohe Verkehrsaufkommen haben Anwohner der Brenner-Route für das kommende Wochenende einen Protest angemeldet.