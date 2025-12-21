Frau filmt Ehemann mit Kindern an Weihnachten und ahnt nicht, dass es das letzte Mal sein wird

Maryland (USA) - Für viele ist Weihnachten eine Zeit, in der sie sich besonders auf Liebe, Familie und Dankbarkeit besinnen. Während die meisten die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen, müssen andere einen schweren Verlust verarbeiten. So auch Natalie McCarter (43), die bis heute mit dem Tod ihres Mannes kämpft.

Weihnachten 2018 alberte Ray McCarter noch mit seinen Kindern herum. © Screenshot/TikTok/@ natneverwants

Raymond, kurz Ray, sitzt zwischen seinen beiden Kindern, die ihn küssen und fest umschließen. Er bewegt seine Lippen zu einem Lied, lacht und schunkelt. Im Hintergrund ist weihnachtliche Musik zu hören.

Dieses Video hat Natalie kürzlich auf ihrem TikTok-Account gepostet. Aktuell sind die Aufnahmen nicht, denn Ray lebt nicht mehr. Sein letztes Weihnachten erlebte der US-Amerikaner 2018.

Der zweifache Vater war am 16. Februar 2019 mit dem Auto auf dem Heimweg, als er von einem betrunkenen Falschfahrer frontal erfasst wurde. Ray starb im Alter von nur 33 Jahren. Natalie war damals 36.

"Es war eine Tragödie, die hätte vermieden werden können. Die Entscheidung eines anderen Menschen hat die ganze Welt unserer Familie zerstört", erzählt sie gegenüber Newsweek.