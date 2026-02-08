"Sag's nicht Mama": Frau enthüllt letzte Worte ihres Vaters vor seinem Tod
Florida (USA) - Gabbi Fernández war gerade 17 Jahre alt geworden, als ihr Vater Terry Donohue am 11. Juli 2016 für immer die Augen schloss. Kurz bevor er starb, hatte er seiner Tochter noch eine emotionale Nachricht verfasst, die die heute 27-Jährige auf TikTok geteilt hat.
"Dich zu sehen war das Schönste auf der Welt. Sag's nicht Mama", lauteten die zwölf Worte, die Donohoe geschrieben hatte, bevor er ins künstliche Koma versetzt wurde.
Das ganze Drama begann nur wenige Monate zuvor, als Gabbis Vater eines Abends vom Abendessen mit Freunden nach Hause kam und über Atembeschwerden klagte.
Im Krankenhaus stellten Ärzte eine Lungenentzündung sowie ein akutes Atemnotsyndrom (ARDS) fest, das sich als Reaktion auf die Pneumonie gebildet hatte. Beim ARDS dringt Flüssigkeit in die Lungenbläschen, was zu schwerem Sauerstoffmangel führt.
Einen Monat verbrachte Donohue im Krankenhaus. "Der Arzt sagte meiner Mutter, er sei der jüngste Patient auf der Intensivstation und irgendwie der schwerstkranke", erzählt Gabbi gegenüber Newsweek.
TikTok-Community fühlt mit Gabbi
Als der kranke US-Amerikaner intubiert wurde, konnte er sich nur noch schriftlich mitteilen. "Ich fuhr nach New York zu Verwandten, weil er nicht wollte, dass ich ihn so sehe. Es war das letzte Mal, dass ich ihn wirklich wach sah", so die TikTokerin.
Weil sich der Zustand nicht besserte, versagten schließlich die Organe. Zwei Wochen vor Beginn von Gabbis letztem Schuljahr starb Donohue.
Seine letzte Nachricht hat die Mutter einer Tochter gut aufbewahrt und nun auf TikTok geteilt. Der viral gegangene Post hat inzwischen fast 3 Millionen Aufrufe.
Viele Nutzer fühlten mit Gabbi und kommentierten sogar ihre eigenen Erfahrungen. "Mein Name war das letzte Wort meines Vaters, das er gesprochen hat", schrieb beispielsweise eine Person.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/@eeeroda (2)