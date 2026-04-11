Achterbahn in Wiener Freizeitpark entgleist: Fünf Fahrgäste verletzt

Wien (Österreich) - Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Wiener Prater sind fünf erwachsene Fahrgäste verletzt worden.

Blick auf die Achterbahn "Wiener Hochschaubahn" im Prater, bei der mehrere Menschen bei einem Unfall verletzt worden sind. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Der vorderste Waggon der aus den 1950er Jahren stammenden Bahn sei entgleist, sagte ein Sprecher der Rettung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

Zwei 63-jährige Frauen mussten nach Angaben des Sprechers ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Personen mit leichteren Verletzungen konnten vor Ort in dem Freizeitpark behandelt werden.

Das Unglück passierte auf der "Wiener Hochschaubahn". Das Fahrgeschäft ohne Loopings und extreme Steigungen ist besonders bei jüngeren Kindern beliebt. Die auch als "Zwergerlbahn" bekannte Strecke führt durch eine künstliche Alpenlandschaft, die mit Zwergen dekoriert ist.

Der Zug sei aufgrund eines Fehlers der mitfahrenden Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs gewesen, erklärte der Betreiber der APA. "Da die Notbremseinrichtung nicht betätigt wurde, entgleiste der erste Waggon", hieß es. Es gebe keine technische Ursache für den Unfall.