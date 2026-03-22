Spektakuläre Rettung: Feuerwehr befreit Pferd aus eiskaltem Pool

Graz (Österreich) - Diesen Anblick sieht man nicht alle Tage: Im österreichischen Graz ist ein ausgebüxtes Pferd versehentlich im Pool eines Wohnhauses gelandet - und musste in einer groß angelegten Rettungsaktion geborgen werden.

Mit Gurten zogen die Einsatzkräfte das sedierte Pferd aus dem leergepumpten Pool. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/berufsfeuerwehrgraz

Am Samstagvormittag war die Grazer Berufsfeuerwehr zu dem tierischen Einsatz in einem Wohngebiet ausgerückt, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte. Der Vierbeiner war dort in einem Garten durch die Abdeckung des Pools gebrochen und in das eiskalte Wasser gestürzt.

Bevor die Einsatzkräfte mit der aufwendigen Bergung des Tieres starten konnten, mussten sie zunächst das Wasser aus dem Swimmingpool ablassen und Teile der Abdeckung entfernen.

Das aufgeregte Pferd, das nach einem Bericht des Nachrichtenportals Salzburg24 zuvor von einer nahe gelegenen Koppel ausgebrochen und geradewegs in den Garten marschiert sei, wurde von seinem Besitzer beruhigt und mit Decken warmgehalten.

Um mit der Rettungsaktion beginnen zu können, betäubte eine Tierärztin den Ausreißer, ehe die Feuerwehrleute Gurte um den Bauch des Pferdes spannten und es mit einem Kran behutsam aus dem leeren Pool hoben.