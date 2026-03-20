Tödliches Unglück in beliebtem Skigebiet: Deutscher stirbt im Krankenhaus

Kühtai (Österreich) - Eine unglaubliche Tragödie spielte sich am vergangenen Samstag in Österreich ab.

Mithilfe eines Rettungshubschraubers wurde der 64-Jährige in eine Klinik nach Innsbruck gebracht. Dort erlag er jedoch seinen inneren Verletzungen. (Archivfoto) © Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung/dpa

Am 14. März stürzte ein 64-jähriger Mann aus Deutschland auf der roten Piste Nummer 1 im beliebten Skigebiet Kühtai. Das berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Zunächst schien alles normal. Der Mann stand auf, fuhr weiter in Richtung Tal und setzte sich in eine Skihütte.

Doch dort verschlechterte sich der Zustand des 64-Jährigen. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol gegenüber TAG24 bestätigte, klagte der Mann wenig später über immer stärker werdende Schmerzen und Übelkeit, weswegen die dort Anwesenden die Rettungskette in Gang setzten.

Mithilfe eines Rettungshubschraubers wurde er wenig später in eine Klinik nach Innsbruck gebracht.