Als Babys im Krankenhaus vertauscht: Doris und Jessica erzählen ihre irre Geschichte

Graz (Österreich) - Als Doris und Jessica 1990 in der Uniklinik Graz zur Welt kommen, ahnt noch niemand, dass ein tragischer Fehler ihr gesamtes Leben prägen wird. Die beiden Babys werden vertauscht - eine folgenschwere Verwechslung, die erst Jahrzehnte später ans Licht kommt. Bei "stern TV" erzählen die beiden Frauen ihre Geschichte.

Erst nach mehreren Jahrzehnten entdecken Doris und Jessica (beide 35) ihre wahre Herkunft.

Wer bin ich? Was ist meine wahre Identität? Eine Frage, die sich die beiden jungen Frauen aus Österreich nun sehr oft stellen - denn eine zufällige Entdeckung stellte alles bisher Dagewesene infrage.

Mit 22 Jahren erfährt Doris durch einen Bluttest, dass sie genetisch nicht mit ihren Eltern verwandt ist. Die Nachricht trifft die Familie schwer, dennoch bleibt das emotionale Band bestehen. Die gemeinsame Lebenszeit wiegt stärker als biologische Abstammung.

Gleichzeitig beginnt für die Familie eine lange und oftmals frustrierende Suche nach dem Kind, das damals vertauscht wurde. Hinweise führen immer wieder zur Geburtsklinik, doch diese weist ein Fehlverhalten zurück. Erst nach Jahren erwirkt die Familie eine finanzielle Entschädigung.

Mehr als ein Jahrzehnt später steht auch Jessica, inzwischen 35 und selbst schwanger, vor derselben erschütternden Erkenntnis. Ein Blutbild zeigt, dass auch sie nicht mit ihren Eltern biologisch verwandt ist. Für sie bricht in diesem Moment eine vertraute Lebenswirklichkeit zusammen.

Eine Ärztin weist sie auf den kuriosen Fall der vertauschten Babys aus den 1990er-Jahren hin. Jessica beginnt zu recherchieren - und stößt schließlich auf Doris' Geschichte. Erste Gespräche zwischen den beiden und ein DNA-Test bestätigen schnell: Doris und Jessica sind die beiden Kinder, die damals verwechselt wurden.