Baby-Überraschung: Frau bringt Tochter bei McDonald's zur Welt

Wien (Österreich) - Baby-Überraschung in Österreich : Monica, eine Frau aus Niederösterreich, brachte ihre Tochter am Donnerstagabend um kurz vor Mitternacht an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt - einer Wiener McDonald's-Filiale.

Eine Frau aus Niederösterreich brachte ihr Baby bei einer Wiener McDonald's-Filiale zur Welt. (Symbolfoto) © Maik Börner

Ihr Partner und Vater des Babys, Vasile, hatte kurz zuvor seine Nachtschicht begonnen, als bei der Schwangeren laut Heute.at die Wehen einsetzten.

Die Kleine sollte sich eigentlich noch gar nicht auf den Weg machen - doch die Schmerzen waren so stark, dass Monica wusste, dass es bald so weit sein würde. Schnell organisierte Vasile Freunde, die seine Partnerin in ein Krankenhaus bringen sollten.

Doch Monica merkte während der Fahrt, dass sich das Baby keine Zeit lassen wollte. Der Fahrer des Autos fuhr schließlich schnell von der Autobahn ab und steuerte auf eine McDonald's-Filiale zu.

Kurz bevor der Wiener Samariterbund, eine österreichische Hilfs- und Sozialorganisation, eintraf, kam die kleine Emily gesund und munter zur Welt.