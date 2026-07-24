Bergtour endet tödlich: Deutsche (†37) abgestürzt - Polizei sucht Zeugen

Tirol (Österreich) - Es sollte eine traumhafte Wanderung im österreichischen Karwendelgebirge werden - doch für eine Deutsche nahm die Tour ein tragisches Ende. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © 123RF/nightman1965

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, ist eine 37-jährige Frau bei einer Bergtour im Karwendelgebirge ums Leben gekommen.

Die Frau war am Donnerstag mit ihrem Mountainbike zur Plumsjochhütte unterwegs und stieg anschließend weiter in Richtung Montscheinspitze auf.

Gegen 10.30 Uhr meldete sie sich noch bei ihren Angehörigen - danach brach der Kontakt zu ihr ab.

Nachdem die 37-Jährige am Abend als vermisst gemeldet worden war, startete die Suche nach ihr.

Gegen 19 Uhr entdeckte schließlich eine vierköpfige Wandergruppe die leblose Frau in einer Rinne östlich unterhalb des Gipfelwegs.