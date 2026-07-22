Staat steckt 20 Millionen Euro in Hitlers Geburtshaus: Jetzt hat dort eine Polizeistation eröffnet

Braunau am Inn - Im Geburtshaus von Adolf Hitler im österreichischen Braunau am Inn ist am Mittwoch eine neue Polizeistation eröffnet worden. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner (68, ÖVP) sagte, dass Braunau Hitlers Geburtsort ist, sei ein "Zufall der Geschichte". Dennoch sei es notwendig, Verantwortung zu übernehmen.

Österreichische Polizeibeamte bei der Eröffnung der neuen Polizeistation. © Matthias Schrader/AP/dpa

Die Republik Österreich habe es sich nicht einfach gemacht, eine Lösung für die Nutzung des Gebäudes zu finden, sagte Karner weiter. Dabei erinnerte er an die Arbeit von Kommissionen, die verschiedene Optionen geprüft hätten.

Am Ende sei empfohlen worden, das Gebäude so tiefgreifend umzugestalten, dass ihm "der Wiedererkennungswert und die Symbolkraft dauerhaft entzogen werden" - dies sei gelungen. Karner sagte, die heutige österreichische Polizei sei das genaue Gegenteil der Symbolik, die dem Hitler-Geburtshaus anhaftet.

Das Haus, in dem die Eltern von Hitler mit ihrem Sohn nach dessen Geburt am 20. April 1889 einige Monate lebten, befindet sich seit 2017 im Besitz des Staates Österreich und wurde seit 2023 umfassend für rund 20 Millionen Euro umgebaut. Österreich will das Haus nun langfristig in den regulären Verwaltungs- und Sicherheitsbetrieb des Landes integrieren.

Eine Kommission hatte sich zuvor mit möglichen Nutzungsoptionen befasst - ein Abriss des Gebäudes wurde dabei als Möglichkeit verworfen.